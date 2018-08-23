Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»

В городе Кузнецке Пензенской области началась подготовка к четвертому фестивалю «Наша кузница» (0+). Он пройдет на главной площади города 8 сентября. В 2018 году он будет посвящен земляческому движению и обещает быть не менее зрелищным и масштабным, чем ранее.

Основные торжества начнутся с парада первоклассников и воспитанников спортивных школ. Затем к празднику подключатся представители творческих коллективов. Гостям фестиваля обещают развлечения на любой вкус.

«Будут размещены настоящие кузницы, а также организованы выставки предпринимателей», - рассказал представитель оргкомитета по организации фестиваля Павел Борисов.

На улице Московской развернется «Кузнецкая ярмарка». Там гостям фестиваля свои изделия предложат местные народные умельцы. Возле городского музея будет работать семейно-молодежная площадка «Неразлучные друзья» с аттракционами, веселыми конкурсами и сладостями. А в сквере имени Чайковского откроется «Музыкальная шкатулка».

«Там свое искусство покажут начинающие музыканты города, воспитанники школа искусств. Прозвучит классическая музыка, будут скрипачки, домристы и другие», - сказала директор фестиваля Любовь Борминцева.

Помимо юных музыкантов, праздничное настроение на фестивале будут создавать профессиональные артисты. В концертную программу войдут номера как местных, так и приглашенных исполнителей.

«Приедут Гульсина Рафикова, Евгения Белоусова и Александр Туболец из Самары. Они с удовольствием поделятся своим искусством с кузнечанами», - добавила Любовь Борминцева.



Площадки фестиваля начнут работу с полудня. Присоединиться к празднику «Наша кузница» приглашают всех жителей области.

Возрастные ограничения на мероприятия - 0+.