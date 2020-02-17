Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре

17 февраля 2020, 17:37Общество
В ночь на 18 февраля в Пензенской области ожидается сильный ветер. МЧС разослало жителям SMS-сообщения с предостережением.
По данным Гидромедцентра, ночью 18 февраля порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Поэтому при выходе на улицу пензенцам советуют быть внимательными и осторожными.
Спасатели напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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