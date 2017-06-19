19 июня 2017, 12:02Криминал Жителей Пензенской области осудили за похищение и уничтожение документов Начальницу отделения почтовой связи осудили за похищение официальных документов , а жителя Белинского Пензенской области - за подстрекательство к похищению официальных документов и их уничтожение из личной заинтересованности.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в январе к начальнику отделения почтовой связи обратился ранее незнакомый ей житель Белинского.

Мужчина хотел избежать административной ответственности и предложил за вознаграждение похитить заказное письмо, в котором находилось дело об административном правонарушении (управление транспортом в состоянии опьянения).

Женщина согласилась. Получив письмо, она вскрыла пакет и передала документы мужчине. За это он заплатил ей 20 000 рублей.

Чтобы скрыть преступление, начальница почтового отделения поместила в пакет копии обезличенных судебных решений из интернета и передала его своим подчиненным для отправки.

Начальнице почтового отделения назначили штраф в размере 50 000 рублей, мужчине - 120 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. Кроме того, сейчас восстанавливаются документы, которые мужчина успел уничтожить, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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