Жителей Кулибина, 10 уговаривают переселиться в маневренный фонд

В Пензе сотрудники администрации Октябрьского района и соцуправления города ежедневно проводят обход жителей дома №10 по улице Кулибина.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в результате последнего обхода специалисты посетили 101 квартиру. Жильцам повторно раздали уведомления с контактными данными по вопросу переселения в маневренный фонд.

С этим вопросом жители смогут обратиться по адресу: пл. Маршала Жукова, 4, кабинеты №133, №132, №131 (тел. 68-50-17, 68-06-70, график работы в будние дни - с 9.00-17.00, перерыв - с 13.00-14.00).

Напомним, вечером 16 февраля в доме произошло обрушение части кирпичной стены на уровне четвертого этажа одного из подъездов. Прокуратура внесла представление в мэрию с требованием незамедлительно принять меры по расселению жильцов дома и ограничению доступа к зданию, пишет ИА «Пенза-Пресс».