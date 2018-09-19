Жителей и гостей Пензы приглашают на спектакль «Love is...»

«Love is...», или «Любовь - это». Определение этому чувству давали студенты пензенского колледжа колледжа искусств. Необычный творческий эксперимент устроили на импровизированной сцене в одном из торговых центров города.

Студенты театрального отделения пензенского колледжа искусств представили свободный театральный проект под названием «Нескучная классика». Начинающие актеры и будущие режиссеры читали произведения поэтов золотого века - Пушкина, Лермонтова, Фета, Давыдова. Правда, на этот раз известные стихотворения публика услышала в непривычном звучании - неординарном и даже провокационном.

«Вы услышите не только красивую классическую музыку, но и, например, Шуфутинского и Верку Сердючку. Смысл этого - в том, что на фоне этого безобразия, русская поэзия - это феномен», - отметил режиссер-постановщик спектакля «Love is» Николай Шаповалов.

«Тяжело, если не погрузить в игру. Ребята работали на пределе, думаю, что для них это огромный опыт», - сказал хореограф спектакля Виталий Старостин.

«Love is» - это постановка о столкновении и противостоянии двух миров, мужчин и женщин. По задумке автора, каждый человек видит это чувство по-разному, поэтому на сцене излишний романтизм то и дело сменяется сумасшествием и наоборот.

«В переломный момент я становлюсь альфонсом, и мне это нравится. Могу крутить девушками как хочу, и они все для меня сделают, но потом приходит понимание того, что мне это не нужно, все надоело», - рассказал студент пензенского колледжа искусств Николай Архиреев.

Найдет ли свою любовь герой романтической драмы, пензенцам предлагают узнать 20 сентября (12+). Начало второго показа - в 18:30. Место встречи то же - шестой этаж торгового центра «Высшая лига».