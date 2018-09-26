Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество

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26 сентября 2018, 19:21Общество
Власти города Кузнецка Пензенской области активизировали работу по профилактике пожаров. Только за три недели сентября в районах частной застройки произошло несколько крупных возгораний, есть погибшие. В администрацию города пригласили на разговор председателей квартально-уличных комитетов.
В лучшем случае люди лишились части нажитого имущества, в худшем - крыши над головой. Осенние пожары в частном секторе Кузнецка уничтожили несколько домовладений. Погорельцам помогают власти, соседи, родные, но не всегда эта помощь оказывается весомой. Одна из целей, для чего председателей квартально-уличных комитетов собрали в городской администрации - убедить жителей частного сектора страховать имущество.
«Это единственный вариант компенсировать расходы. Недавно люди сгорели, они были застрахованы, теперь этим вопросом будет заниматься компания, в которой они состояли», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Председатели квартально-уличных комитетов пользуются уважением у соседей, и их мнение может повлиять на принятие верного решения. На помощь этих людей городские власти также рассчитывают при проведении профилактических акций - рейдов по частному сектору с участием представителей МЧС, надзорных служб, страховых компаний.
«Основными причинами являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение устройства электропроводки в жилом доме, а также неисправность печного отопления», - сказала начальник отдела надзорной деятельности Кузнецкого района Рамис Чакаев.
В ходе встречи представители страховых компаний разъяснили собравшимся особенности страхования, а также ответили на интересующие вопросы граждан.
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