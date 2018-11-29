Житель Пензенской области обманул доверчивого незнакомца

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29 ноября 2018, 19:56Криминал
В полицию обратился житель Золотаревки с заявлением о краже. По его словам, он познакомился с мужчиной, который впоследствии обманул его.
Потерпевший сообщил, что в магазине разговорился с молодым человеком, затем пригласил его к себе домой для распития спиртного. На следующее утро решили выпить еще, хозяин дал своему новому другу банковскую карту и пароль от нее.
«Купил в баре выпивки, затем смотрю, в чеке высветилось, что на карте еще 15 тысяч осталось. Подумал, что алкоголь есть, деньги есть, что еще надо? Поймал попутку и уехал в Пензу. В первом банкомате снял оставшиеся средства и сразу же потратил», - рассказал задержанный.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предполагают лишений свободы на срок до шести лет», - прокомментировала старший следователь УМВД России по Пензе Екатерина Чканова.
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