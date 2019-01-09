Зареченец лишился жизни после знакомства в интернете

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09 января 2019, 19:36Криминал
Знакомство, стоившее жизни. Житель Заречного познакомился в интернете с жительницей Белинского района. Та пригласила его в гости. А когда он приехал, то выяснилось, что новая знакомая замужем и имеет вполне корыстный интерес.
Жажда наживы, доказательство чувств, ревность. Что подтолкнуло супружескую пару на преступление, сейчас разбираются следователи. В качестве жертвы выбрали 45-летего зареченца. С ним женщина вела переписку в интернете. На приглашение приехать ничего не подозревающий собеседник согласился не раздумывая.
«После совместного распития спиртного, хозяин дома, воспользовавшись тем, что гость находится в состоянии алкогольного опьянения, вытащил его из-за стола и положил на пол. В это время супруга подошла к куртке потерпевшего и достала оттуда денежные средства», - рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
Заметив это, гость начал возмущаться и требовать вернуть деньги. Однако в планы хозяев дома это не входило. Завязалась драка.
«Конфликт продолжился на улице, где муж новой знакомой ударил потерпевшего по голове, от удара он упал на землю и потерял сознание. Злоумышленник забрал еще пять тысяч рублей, вывез мужчину к водонапорной башне и оставил замерзать на улице», - рассказал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.
Вернувшись домой, супруги попытались скрыть следы преступления. Вещи своей жертвы они сожгли в печи. Однако утром их задержали сотрудники полиции. Подозреваемые взяты под стражу. Они полностью признали свою вину.
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