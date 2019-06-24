Житель Владимирской области заложил вещи пензенца в ломбард

Решил проучить работодателя и оказался под следствием. Уроженец Владимирской области договорился подзаработать на даче у пензенца. Сотрудничество двух мужчин длилось больше года. До тех пор, пока не начались проблемы с зарплатой.

Свою вину признал, в содеянном раскаялся. Однако когда решался на кражу, не отдавал себе отчета, что так все закончится. Подозреваемый свои действия объяснил просто: тот, на кого он работал, стал мало и не вовремя платить.

«Изначально договорились, что по сварке он мне будет платить по 500 рублей за элемент, а стал платить по 50. Потом на счет охраны он говорил тоже так же, сначала одну сумму, 1000 рублей, а платил по 100 за смену. Обещал рассчитываться каждый день, а потом стал переходить на неделю, потом раз в две», - рассказал подозреваемый.

В итоге мужчина решил не выходить на работу до тех пор, пока не получит обещанные деньги, а инструмент, которым он работал, заложить в ломбард, чтобы было на что жить. Говорит, что вернуть хотел после зарплаты. Однако все его планы рухнули.

«15 июня в полицию с заявлением о преступлении обратился житель города Пензы. Мужчина пояснил, что неизвестный проник в сарай, расположенный на его дачном участке, откуда похитил сварочный аппарат и перфоратор, тем самым причинив ему ущерб в сумме 17 тысяч 500 рублей», - прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции №3 УМВД России по Пензе Игорь Умненков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был найден. Против уроженца Владимирской области 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.