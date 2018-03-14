В Пензенской области мужчина застрелил приятеля и поджог его в машине

Житель Неверкинского района сообщил в полицию о горящей машине и находящемся в ней человеке. К моменту приезда пожарных техника сгорела полностью. Исследование останков тела показали, что мужчина погиб не от огня, а от ружейного выстрела, и он - житель не Неверкинского района и даже не Пензенской области, а соседней Ульяновской. Туда отправились оперативники и выяснили, что накануне своей гибели мужчина звонил своему знакомому и встречался с ним.

«Обвиняемый начал предъявлять претензии потерпевшему по поводу того, что тот постоянно сообщает сотрудникам полиции о том, что происходит в селе, в частности, со слов обвиняемого, потерпевший сообщил им о совершении угона машины его родственника. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал из машины «ВАЗ-2106» ружье и направил его на знакомого, находившегося за рулем Kia Sportage. Последний, увидев оружие, сказал, что тот не выстрелит, в ответ на его слова обвиняемый нажал на курок», - пояснила помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

«Также сотрудники полиции выяснили личность знакомого, который помог подозреваемому избавиться от следов преступления. На автомобиле потерпевшего злоумышленник вывез труп в Неверкинский район, где облил бензином и поджег машину, впоследствии полиция обнаружила следы преступления - двуствольное ружье, а также автомобиль, на котором обвиняемый и его подельник вернулись обратно в Ульяновскую область», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В настоящее время пензенские следователи закрепляют доказательную базу. После этого все материалы дела будут отправлены в СУ СК по Ульяновской области.