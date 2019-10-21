Житель ул. Антонова просить установить шлагмаум

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21 октября 2019, 15:59Общество
Пензенец возмущен созданной, по его словам, аварийной ситуацией из-за отсутствия шлагбаума на выезде из двора.
«При выезде из домов № 74 и № 76 со стороны школы на ул. Антонова сложилась аварийная ситуация. После того, как убрали шлагбаум между домом № 74 и школой стал выезжать транспорт от других домов. Стало невыносимо жить - каждую минуту проезжают машины под окнами. Жители уже устали от постоянного грохота и выхлопных газов. Почему автомобили с других домов должны устраивать проезжую часть под нашими окнами?» - написал мужчина в «Жалобной книге» информагентсва.
Кроме того, он отметил, что создалось неудобное положение для пешеходов, так как тротуара там нет, а дорога все время занята проезжающими машинами.
«Пожалуйста, установите ограждение или шлагбаум!» - попросил он.
Информагентство направило по данному предложению официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» действует специальный раздел «Жалобная книга», в котором жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство по каждому обращению направляет официальные запросы в ведомства.
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