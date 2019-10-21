21 октября 2019, 15:59Общество

Житель ул. Антонова просить установить шлагмаум

Пензенец возмущен созданной, по его словам, аварийной ситуацией из-за отсутствия шлагбаума на выезде из двора.

«При выезде из домов № 74 и № 76 со стороны школы на ул. Антонова сложилась аварийная ситуация. После того, как убрали шлагбаум между домом № 74 и школой стал выезжать транспорт от других домов. Стало невыносимо жить - каждую минуту проезжают машины под окнами. Жители уже устали от постоянного грохота и выхлопных газов. Почему автомобили с других домов должны устраивать проезжую часть под нашими окнами?» - написал мужчина в «Жалобной книге» информагентсва.

Кроме того, он отметил, что создалось неудобное положение для пешеходов, так как тротуара там нет, а дорога все время занята проезжающими машинами.

«Пожалуйста, установите ограждение или шлагбаум!» - попросил он.

Информагентство направило по данному предложению официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» действует специальный раздел «Жалобная книга», в котором жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство по каждому обращению направляет официальные запросы в ведомства.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.056808%2C53.183571&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D45.056808%252C53.183575%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%252076%2520&panorama%5Bdirection%5D=142.316780%2C3.933000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.057517%2C53.183716&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C78.331510&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

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