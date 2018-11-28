Житель Удмуртии сядет в колонию за «развод» пензячек по телефону

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 ноября 2018, 15:34Криминал
В Пензенском районе жителя Удмуртии осудили за мошенничество.
По данным пресс-службы суда, 7 мая мужчина позвонил жительнице Нижнеломовского района и представился сыном. Он рассказал ей, что сбил пешехода и передал трубку «полицейскому». Затем, изменив голос, от лица инспектора ГИБДД потребовал перевести 30 тысяч рублей, чтобы закрыть дело.
Сельчанка отправила незнакомцу 15 500 рублей.
«Аналогичным образом мужчина совершил еще три эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам - жителям Белинского, Пензенского и Сердобского районов», - добавили в пресс-службе Пензенского районного суда.
В результате жителю Удмуртии назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен компенсировать потерпевшим ущерб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 ноября 2018, 17:59Пензенская область – в десятке самых активных регионов акции «Вода России»
28 ноября 2018, 17:37В Пензе появится больше подземных пешеходных переходов
28 ноября 2018, 17:06В Кондоле полицейский получил по лицу от пьяного водителя
28 ноября 2018, 16:36В 2019 году в поселке ЗИФ начнут строить водопровод - Кувайцев
28 ноября 2018, 16:04Пензячка пожаловалась мэру на «нехорошую» квартиру на Западной поляне
28 ноября 2018, 15:34Житель Удмуртии сядет в колонию за «развод» пензячек по телефону
28 ноября 2018, 15:04На ул. Лермонтова появятся светящиеся ласточки
28 ноября 2018, 14:34Пензенцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»