Житель Удмуртии сядет в колонию за «развод» пензячек по телефону

По данным пресс-службы суда, 7 мая мужчина позвонил жительнице Нижнеломовского района и представился сыном. Он рассказал ей, что сбил пешехода и передал трубку «полицейскому». Затем, изменив голос, от лица инспектора ГИБДД потребовал перевести 30 тысяч рублей, чтобы закрыть дело.

Сельчанка отправила незнакомцу 15 500 рублей.

«Аналогичным образом мужчина совершил еще три эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам - жителям Белинского, Пензенского и Сердобского районов», - добавили в пресс-службе Пензенского районного суда.

В результате жителю Удмуртии назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен компенсировать потерпевшим ущерб, пишет ИА «Пенза-Пресс».