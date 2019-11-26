Житель Тамбова выманил у пензячек деньги, взломав аккаунты их друзей в соцсети

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26 ноября 2019, 16:07Криминал
Пензенские полицейские совместно с коллегами из Тамбова установили личность злоумышленника, промышлявшего взломом аккаунтов в соцсетях.
24-летний житель Тамбова взламывал аккаунты социальных сетей и рассылал по списку друзей их реальных владельцев сообщения, в которых под различными предлогами просил одолжить ему деньги.
Некоторые пользователи Сети принимали мошенника за своих знакомых, со страниц которых приходили письма, и выполняли его просьбу. Так, 29-летняя жительница Пензы перевела ему 14 тысяч рублей, а еще одна несовершеннолетняя жительница региона – 9 тысяч.
Личность злоумышленника была установлена сотрудниками отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с оперативниками уголовного розыска и коллегами из Тамбовской области.
В доме злоумышленника прошел обыск: правоохранители изъяли компьютеры, банковские карты, телефоны и сим-карты, которые будут прикреплены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Мошенничество», в качестве вещественных доказательств.
«В настоящий момент отрабатывается его причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности в отношении жителей других регионов Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления.
Полицейские просят граждан ответственнее относиться к письмам в соцсетях, в которых якобы знакомые просят дать им в долг. Чаще всего такие сообщения рассылают мошенники. Перед проведением финансовой операции лучше связаться с другом, с аккаунта которого пришло письмо, и еще раз уточнить, действительно ли его отправил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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