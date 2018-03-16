Житель Тамалы погиб после пьяной драки

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 29 декабря трое жителей Тамалы пришли в гости к знакомой, где находился еще один мужчина. Они все вместе начали выпивать.

Через некоторое время один из мужчин вышел на террасу, другой последовал за ним. Во время разговора местный житель сказал что-то обидное в адрес бывшей сожительницы нового знакомого, за что тот несколько раз ударил обидчика кулаком по лицу. Между ними завязалась драка. Выйдя на шум, женщина попросила всех уйти из ее дома.

На улице они продолжали ссориться, во время этого мужчина еще несколько раз ударил местного жителя рукой по голове. От полученных ударов последний упал и потерял сознание. Поскольку попытки приятелей привести в чувство пострадавшего не увенчались успехом, они вызвали бригаду «скорой помощи». Потерпевший скончался в больнице.

Мужчину задержали, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».