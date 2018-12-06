Житель Сурска поплатился жизнью за ссору с другом

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06 декабря 2018, 12:04Криминал
25-летнего жителя города Сурска Пензенской области осудили за причинение смерти приятелю.
Как сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда, двое приятелей выпивали, через некоторое время один из них спровоцировал конфликт, который перерос в драку, тогда второй схватил нож и несколько раз вонзил его в друга. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Приговор выносила коллегия присяжных заседателей. Они отметили, что погибший сам вел себя некорректно, чем разозлил своего приятеля. Однако мужчине все же не смягчили наказание. Его отправят в колонию строгого режима на шесть с половиной лет.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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