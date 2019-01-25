Житель столицы подозревается в краже детских товаров в Пензе

Сотрудники полиции задержали мужчину, который специализировался на кражах детских товаров. Последний случай произошел в одном из торговых центров Октябрьского района, где злоумышленник похитил девять банок сухой молочной смеси и конструктор на общую сумму 16 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским установить личность злоумышленника. Им оказался уроженец Москвы 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательности о явке. Санкции вменяемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - прокомментировала дознаватель отделения дознания отдела полиции №3 УМВД России по Пензе Елена Морозова.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Пензы.