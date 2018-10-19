Житель Спасска сядет в колонию за опасный подарок приятелю

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19 октября 2018, 12:03Криминал
36-летнего жителя Спасского района Пензенской области осудили за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе Спасского районного суда, пьяный мужчина нашел наркотическое растение. Он собрал его и принес домой. Всего у него получилось около 34 граммов запрещенного вещества. Наркотики он отдал своему приятелю.
Вину сельчанин не признал, так как считает, что сбытом наркотиков является лишь передача за деньги. Однако суд с этим не согласился. В результате мужчине назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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