Житель Спасска сядет в колонию за опасный подарок приятелю

Как сообщили в пресс-службе Спасского районного суда, пьяный мужчина нашел наркотическое растение. Он собрал его и принес домой. Всего у него получилось около 34 граммов запрещенного вещества. Наркотики он отдал своему приятелю.

Вину сельчанин не признал, так как считает, что сбытом наркотиков является лишь передача за деньги. Однако суд с этим не согласился. В результате мужчине назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».