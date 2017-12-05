05 декабря 2017, 19:53Общество Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек Александр Несяев из Сосновоборского района Пензенской области, водитель мусоровоза, спас жизни трех человек - женщины и двух детей. Семья оказалась заблокирована в квартире - огонь перегородил путь к входной двери, единственным шансом спастись было окно с вмонтированной решеткой. Именно ее сумел выбить Александр.

Простой сельский парень, привыкший помогать другим. Александру Несяеву всего 21 год, он совсем недавно вернулся из армии. Сейчас он работает вахтовым методом водителем мусоровоза в Москве. Там 24 ноября юноша спас из пожара женщину и двух детей. Около 5.00 в пустом дворе кроме него на помощь прийти было некому.

«Дозвонился в пожарную службу и услышал детский плач и крики о помощи. Я оглянулся, а там окно открыли, дверь была заблокирована, люди не могли выйти через дверь, а на окнах были решетки, мать пыталась ее выбить», - рассказал житель села Нижний Мывал Сосновоборского района Александр Несяев.

Ни лом, ни трос, прикрепленный к грузовой машине, решетку не брали. Испуганные дети плакали все сильнее - дыма становилось только больше.

«Недолго думая, перецепил трос, сзади у меня была крюковая гидроустановка, прицепил к крюку и с помощью него вырвал решетку. Я побежал к окну и взял на руки самого маленького», - добавил Александр Несяев.

Семья Александра - это родители и две младшие сестры. Они во всем доверяют друг другу, живут в доме, построенном собственными руками, работают очень много. Все члены семьи подтверждают, что привыкли делиться даже личными секретами. Александр о случившемся в Москве рассказал только родителям.

«Мальчишка деревенский, если начал что-то делать - доводит до конца. Он не был озорником, скромный. Мы горды, что наш сын делает такие светлые поступки», - поделились Сергей и Елена Несяевы.

Сам же герой о своем поступке говорит, что по-другому быть и не могло. В это двор его привела сама судьба.

«Я уже собирался ехать на адрес, и у меня лопнуло колесо, если бы не оно, я бы проехал и даже не увидел бы это все», - сказал Александр Несяев.

Сейчас Александра Несяева планируют представить к ведомственной награде МЧС России. Юноша в свою очередь замечает, что ему гораздо труднее представить, что бы было, не вмешайся в его рабочий график этот случай, если бы он проехал мимо.

Общество

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