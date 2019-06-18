Житель Сканово подозревается в краже у знакомого 13 тыс руб

Вернувшись из командировки домой, потерпевший не обнаружил банковскую карту, а через некоторое время получил на телефон SMS, что со счета списано более 13 тысяч рублей. Прибывшие на место преступления стражи порядка не обнаружили следов взлома, однако отыскать подозреваемого в краже не составило труда.

«На допросе злоумышленник пояснил, что потерпевший уезжал на заработки в Москву и попросил подозреваемого в этот период ухаживать за его домашними животными. Для этого он отдал приятелю ключ от террасы. Воспользовавшись отсутствием хозяина жилища, злоумышленник проник в помещение, где на столе в комнате обнаружил банковскую карту и написанный на ней пин-код», - рассказал врио начальника ОВМД России по Наровчатскому району Николай Карычев.



Молодой человек потратил денежные средства на алкоголь, а саму карту выбросил. Злоумышленник признался в содеянном и пообещал полностью возместить ущерб. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.