Житель Сканово подозревается в краже у знакомого 13 тыс руб

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18 июня 2019, 19:16Общество
Попросил односельчанина присмотреть за домашним хозяйством, а в итоге лишился денег. В селе Сканово Наровчатского района Пензенской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу.
Вернувшись из командировки домой, потерпевший не обнаружил банковскую карту, а через некоторое время получил на телефон SMS, что со счета списано более 13 тысяч рублей. Прибывшие на место преступления стражи порядка не обнаружили следов взлома, однако отыскать подозреваемого в краже не составило труда.
«На допросе злоумышленник пояснил, что потерпевший уезжал на заработки в Москву и попросил подозреваемого в этот период ухаживать за его домашними животными. Для этого он отдал приятелю ключ от террасы. Воспользовавшись отсутствием хозяина жилища, злоумышленник проник в помещение, где на столе в комнате обнаружил банковскую карту и написанный на ней пин-код», - рассказал врио начальника ОВМД России по Наровчатскому району Николай Карычев.
Молодой человек потратил денежные средства на алкоголь, а саму карту выбросил. Злоумышленник признался в содеянном и пообещал полностью возместить ущерб. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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