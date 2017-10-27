29 октября 2017, 14:08Общество Житель Шемышейского района восстановил забытый родник В Пензенской области восстанавливают забытые родники. Жители вместе с лесниками освобождают территорию рядом с источниками от мусора. При необходимости, очищают русла и протоки, чтобы вода не застаивалась, а местность не заболачивалсь. Один из таких родников своими силами привел в порядок житель Шемышейского села Ранго-Лисьма.

«Ранго Лисьма» или «Гремящий ключ» вновь заговорил. На протяжении 70-ти лет жители окрестных сел приходили на родник за водой, но в 90-е он пришел в запустение. Возродить источник решил коренной житель Михаил Мамкаев.

«Здесь были болота. Пришлось сюда положить большое количество плит. Плюс еще по совету строителей выручил дуб - наше дерево. Все это положили, сложили. Купель строили уже здесь», - рассказал житель с. Ранго-Лисьма (Шемышейский район) Михаил Мамкаев.

Работы начались здесь 10 лет назад. По словам мужчины, больше всего трудностей возникло при оформлении участка. Как только вопросы с бумагами были улажены, на месте, некогда, «гремящего ключа» уложили трубы, обустроили купель и колодец.

На этом Михаил Мамкаев решил не останавливаться и продолжил облагораживать участок - установил раздевалки и оформил зону отдыха. В Шемышейском районе подобных источников 24. В этом году в порядок привели еще два родника.

«Спрашиваем старых людей, которые помнят эти родники. Родники точно также, как и люди, если за ними не ухаживать, умирают, закрываются. Их надо вновь открывать, очищать. Эта работа ведется вплотную», - отметил директор Шемышейского лесничества Виктор Афонин.

«Ранга Лисьма» находится в 15 километрах от трассы «Пенза-Шемышейка-Лопатино». Несмотря на отдаленность, обновленный родник пользуется популярностью: жители окрестных сел стали приезжать сюда, чтобы набрать воды и окунуться в купели.

Общество

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