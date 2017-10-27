Житель Шемышейского района восстановил забытый родник

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2017, 14:08Общество
В Пензенской области восстанавливают забытые родники. Жители вместе с лесниками освобождают территорию рядом с источниками от мусора. При необходимости, очищают русла и протоки, чтобы вода не застаивалась, а местность не заболачивалсь. Один из таких родников своими силами привел в порядок житель Шемышейского села Ранго-Лисьма.
«Ранго Лисьма» или «Гремящий ключ» вновь заговорил. На протяжении 70-ти лет жители окрестных сел приходили на родник за водой, но в 90-е он пришел в запустение. Возродить источник решил коренной житель Михаил Мамкаев.
«Здесь были болота. Пришлось сюда положить большое количество плит. Плюс еще по совету строителей выручил дуб - наше дерево. Все это положили, сложили. Купель строили уже здесь», - рассказал житель с. Ранго-Лисьма (Шемышейский район) Михаил Мамкаев.
Работы начались здесь 10 лет назад. По словам мужчины, больше всего трудностей возникло при оформлении участка. Как только вопросы с бумагами были улажены, на месте, некогда, «гремящего ключа» уложили трубы, обустроили купель и колодец.
На этом Михаил Мамкаев решил не останавливаться и продолжил облагораживать участок - установил раздевалки и оформил зону отдыха. В Шемышейском районе подобных источников 24. В этом году в порядок привели еще два родника.
«Спрашиваем старых людей, которые помнят эти родники. Родники точно также, как и люди, если за ними не ухаживать, умирают, закрываются. Их надо вновь открывать, очищать. Эта работа ведется вплотную», - отметил директор Шемышейского лесничества Виктор Афонин.
«Ранга Лисьма» находится в 15 километрах от трассы «Пенза-Шемышейка-Лопатино». Несмотря на отдаленность, обновленный родник пользуется популярностью: жители окрестных сел стали приезжать сюда, чтобы набрать воды и окунуться в купели.
29 октября 2017, 15:26Пензенская «Юность» сыграет два матча с «Вологдой-Чевакатой»
29 октября 2017, 15:22Немки рассказали, как им живется в Пензе
29 октября 2017, 15:19Пензенские педагоги проходят курс по развитию эмоционального интеллекта
29 октября 2017, 15:14В Пензе завершается театральный фестиваль «Маскерадъ»
29 октября 2017, 15:09Рузляев ответил на вопросы пензенцев на личном приеме
29 октября 2017, 14:08Житель Шемышейского района восстановил забытый родник
29 октября 2017, 13:53В Пензенской области построят молочную ферму и логистический центр
27 октября 2017, 19:55В Пензе задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве