Житель Шемышейки отправился к святому месту на угнанном авто - прокуратура

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05 ноября 2019, 11:02Криминал
39-летнего жителя поселка Шемышейка Пензенской области обвиняют в угоне автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, утром 8 сентября мужчина решил отправиться к святому источнику «Семь Ключей», который находится рядом с селом Мордовская Норка. Он хотел набрать святой воды и окунуться в купель. По пути возле строящегося грибного комплекса он увидел ВАЗ-21150 соседа и захотел с ним встретиться, однако хозяина внутри авто не было, а машина была не заперта. Тогда сельчанин проник внутрь, вытащил коврики, снял и бросил на землю одежду, завел машину и поехал к источнику.
Охранники комплекса видели происходящее, но подумали, что это был сын потерпевшего, который пришел мыть машину. После того, как мужчина уехал, они все же решили сообщить об этом хозяину. Потерпевший обратился в полицию.
В тот же день мужчину нашли. Он был неподалеку от святого места, ключи от авто он оставил в источнике. Машину вернули потерпевшему.
Оказалось, что мужчина был судим за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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