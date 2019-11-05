Житель Шемышейки отправился к святому месту на угнанном авто - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, утром 8 сентября мужчина решил отправиться к святому источнику «Семь Ключей», который находится рядом с селом Мордовская Норка. Он хотел набрать святой воды и окунуться в купель. По пути возле строящегося грибного комплекса он увидел ВАЗ-21150 соседа и захотел с ним встретиться, однако хозяина внутри авто не было, а машина была не заперта. Тогда сельчанин проник внутрь, вытащил коврики, снял и бросил на землю одежду, завел машину и поехал к источнику.

Охранники комплекса видели происходящее, но подумали, что это был сын потерпевшего, который пришел мыть машину. После того, как мужчина уехал, они все же решили сообщить об этом хозяину. Потерпевший обратился в полицию.

В тот же день мужчину нашли. Он был неподалеку от святого места, ключи от авто он оставил в источнике. Машину вернули потерпевшему.

Оказалось, что мужчина был судим за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».