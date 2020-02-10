Житель Шемышейки изуродовал угнанный автомобиль

10 февраля 2020, 17:58Криминал
В Пензенской области вынесли приговор автомойщику, который совершил ДТП на машине клиента.
Согласно материалам дела, 28 июля пензенец оставил свой Renault Megane на мойке. Сотрудник сделал химчистку и помыл машину, а потом выпил. Ночью он решил поехать к девушке в Шемышейку и позаимствовал чужое авто.
«На трассе он превысил скорость, не справился с управлением, и у села Старое Захаркино машина влетела в кювет, перевернулась и загорелась. Работник автомойки выбрался из салона и позвонил владельцу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Оказалось, что это уже не первый случай, когда молодой человек брал кататься чужие автомобили. В Шемышейском районном суде рассматривалось дело в его отношении. 30 июля парня признали виновным в покушении на угон, его приговорили к 11 месяцам лишения свободы.
В совокупности двух приговоров молодой человек проведет один год и шесть месяцев в колонии общего режима. Также он должен возместить владельцу иномарки материальный ущерб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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