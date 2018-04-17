Житель деревни Никольское поделился секретами огуречного бизнеса

Дачный сезон в Пензенской области стартует 21 апреля. Масштабная ярмарка для садоводов-любителей пройдет на площади Ленина 28 и 29 числа. К участию в ней приглашены производители семян, рассады, саженцев и дачного инвентаря. Однако те, для кого огород - не способ разнообразить городскую жизнь, а место работы, открыли новый сезон еще в начале 2018 года, а сейчас уже собирают первый урожай. Один из таких фермеров живет в деревне Никольское Бессоновского района. Алексей Лунин уже более 20 лет занимается выращиванием огурцов.

Пока многие пензенские дачники только готовят семена огурцов для рассады, Алексей Лунин собирает урожай в своей теплице. С начала марта - по 70-80 килограммов ежедневно, но это, признается, еще мало, пора менять грунт. Чтобы урожай был высоким, а плоды - крупными и вкусными, нужно, в первую очередь, уделять внимание земле. Об огурцах фермер из Бессоновского района знает практически все. Растениеводством Алексей вместе с семьей занимается уже 30 лет.

«Мы начинали с маленькой теплицы. Выращивали зеленый лук, потом капусту - три гектара. Постепенно разрослись, теплицы строились и вот сейчас занимаемся огурцами», - рассказал он.



Огуречный бизнес сразу пошел в гору. Сейчас во владениях хозяев более трех тысяч квадратных метров земли - и это только общая площадь теплиц. Их три, все построил отец Алексея, Иван Федорович. Сам делал чертежи, сварил металлические каркасы и обшил поликарбонатом.

«Все - своими силами, в том числе - произвел расчеты необходимые и отопление», - сказал он.

Хозяйство в деревне Никольское известно не только местным жителям, но и в соседних селах. Выращенные огурцы поставляют в магазины Сосновки, Чемодановки, а также Заречного. За сезон получают не менее 50 тонн. В марте посадили новую партию рассады. Первые плоды ждут через две недели.

«Полив здесь капельный, в зависимости от влажности грунта. Ухаживаем до формирования растения до определенной высоты», - рассказал Алексей Лунин.

В планах - развиваться и расширяться. В 2018-м фермеры должны завершить строительство еще двух теплиц, каждая - площадью более 500 квадратных метров. Это позволит увеличить урожайность не менее чем на 15 тонн огурцов.