Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника

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03 декабря 2019, 13:36Криминал
В Пензенской области расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека.
34-летнего жителя села Канаевка Городищенского района доставили в больницу с проникающим ножевым ранением. Подозревая, что у травмы может быть криминальный подтекст, медики сообщили о пациенте в полицию.
Участковые выяснили, что незадолго до госпитализации мужчина распивал алкоголь с 52-летним приятелем. Между ними возник конфликт, и односельчанин ударил собутыльника ножом в грудь.
Обидчик уже задержан. Установлено, что ранее у него были проблемы с законом – мужчина судим. Отрицать свою вину в преступлении он не стал.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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