Саратовца подозревается в сбыте наркотиков в Пензе

В ходе осмотра квартиры, которую 23-летний молодой человек арендовал в Пензе, оперативники обнаружили и изъяли 15 пакетов с растительным веществом общей массой более 40 граммов. Экспертиза установила, что это наркотическое средство.

«Задержанный пояснил, что они предназначались для дальнейшего сбыта на территории Пензы бесконтактным способом. В свою очередь, изъятое наркотическое средство было заказано через интернет. Молодой человек на момент задержания находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на территории Саратовской области. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензе Сергей Голубков.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.