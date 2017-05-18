Житель Пензы пожаловался на зловоние на ул. Красной

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18 мая 2017, 13:34Общество
Пензенец обратился в «Жалобную книгу» информагентства, чтобы рассказать о коммунальной проблеме на ул. Красной.
«Возле остановочного павильона у ПГУ на ул. Красной примерно около полугода течет канализация, зловоние и антисанитария. Примите меры», - написал автор жалобы.
В доказательство своих слов горожанин приложил фото. Обращение редакция направила в администрацию Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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