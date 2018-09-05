Житель Пензы обнаружил в стакане с напитком неприятный сюрприз

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05 сентября 2018, 12:34Общество
Житель Пензы выложил в соцсети фото, которое, по его словам, было сделано в одном из ресторанов быстрого питания в областном центре.
Пользователь утверждает, что обнаружил в стакане с безалкогольным напитком салфетку. Он рекомендовал при покупке таких товаров всегда открывать крышку, вынимать трубочку и проверять, что внутри.
Однако горожане поставили его слова под сомнение. Они отмечают, что напитки наливаются из специальных аппаратов с краном и технически такие крупные предметы в жидкость попасть не могут. Если только салфетка уже находилась в стакане.
В любом случае, эксперты в таких случаях всегда советуют обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, ассоциацию по защите прав потребителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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