Житель Пензы обнаружил в стакане с напитком неприятный сюрприз

Житель Пензы выложил в соцсети фото, которое, по его словам, было сделано в одном из ресторанов быстрого питания в областном центре.

Пользователь утверждает, что обнаружил в стакане с безалкогольным напитком салфетку. Он рекомендовал при покупке таких товаров всегда открывать крышку, вынимать трубочку и проверять, что внутри.

Однако горожане поставили его слова под сомнение. Они отмечают, что напитки наливаются из специальных аппаратов с краном и технически такие крупные предметы в жидкость попасть не могут. Если только салфетка уже находилась в стакане.

В любом случае, эксперты в таких случаях всегда советуют обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, ассоциацию по защите прав потребителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».