Пензенец нашел среди мусора две гранаты

Житель Пензы получит деньги за то, что, обнаружив на мусорной площадке пакет с гранатами, сразу отнес его в полицию. В отдел №3 незамедлительно вызвали инженерно-техническое отделение Росгвардии.

«Специалисты установили, что найденные предметы представляют собой два корпуса ручных наступательных гранат РГД-5 без взрывателя. Боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, по результатам проверки будет принято решение о выдаче мужчине денег за добровольную сдачу боеприпасов», - рассказал старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Александр Янгулов.

Мужчина получит деньги в течение двух месяцев.

В Росгвардии напоминают, что в настоящее время на территории Пензенской области продолжается спецоперация: любой человек может сдать оружие, которое он незаконно хранил - в этом случае он освобождается от уголовной ответственности, или которое случайно обнаружил - за это полагается денежная выплата. Ее размер зависит от вида сданного оружия.