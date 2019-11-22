Житель Пензы едва не лишился иномарки за 70 нарушений ПДД

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22 ноября 2019, 17:37Общество
Сотрудник управления ФССП России по Пензенской области добилась оплаты нарушителем правил дорожного движения штрафов на 90 тысяч рублей.
Житель Пензы 70 нарушил правила дорожного движения. Все факты стали основанием для возбуждения исполнительных производств, которые поступили в работу судебному приставу Железнодорожного района.
За мужчиной, который, судя по всему, не привык к аккуратной и грамотной езде, скопился долг в 90 тысяч рублей. Встреч с сотрудником федеральной службы он избегал, самостоятельно выплачивать немалую сумму не хотел.
Тогда было решено арестовать принадлежащий должнику автомобиль Audi. Это подействовало должным образом: пензенец полностью погасил долг.
«70 исполнительных производств окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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