Житель Пензенской области ударил мать ножом, женщина скончалась

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27 июня 2017, 16:33Криминал
На территории домовладения в селе Студенка Пачелмского района Пензенской области обнаружили труп женщины 1961 года рождения.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полицейские установили причастность к преступлению сына погибшей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, ночью 26 июня женщина вместе с сыном выпивала у себя дома. Во время застолья между родственниками разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ударил женщину в бедро.
От массивной кровопотери женщина через непродолжительное время скончалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
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