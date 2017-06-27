27 июня 2017, 16:33Криминал Житель Пензенской области ударил мать ножом, женщина скончалась На территории домовладения в селе Студенка Пачелмского района Пензенской области обнаружили труп женщины 1961 года рождения.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полицейские установили причастность к преступлению сына погибшей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, ночью 26 июня женщина вместе с сыном выпивала у себя дома. Во время застолья между родственниками разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ударил женщину в бедро.

От массивной кровопотери женщина через непродолжительное время скончалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Криминал

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