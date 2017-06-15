Житель Пензенской области сядет на девять лет за убийство собутыльника

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16 июня 2017, 11:04Криминал
57-летнего жителя города Каменки Пензенской области признали виновным в совершении убийства.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 16 февраля мужчина вместе со своим другом, 76-летним местным жителем, распивал спиртное. Между ними вспыхнула ссора, после чего пенсионер схватил нож и попытался ударить приятеля.
Однако более молодой мужчина перехватил руку нападавшего, вывернул ее и ударил его ножом. Пенсионер скончался на месте.
Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором, подсудимый обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на вынужденную самооборону. Однако суд оставил приговор без изменения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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