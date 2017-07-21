Житель Пензенской области сядет на четыре года за избиение подруги

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21 июля 2017, 14:37Криминал
В городе Белинском Пензенской области вступил в законную силу приговор по делу о причинении тяжкого вреда женщине.
31-летнего жителя районного центра признали виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
По информации региональной прокуратуры, 26 января пьяный мужчина находился дома у своей 40-летней сожительницы. Во время ссоры, возникшей из-за ревности, он схватил ее за волосы и начал избивать.
Учитывая повышенную общественную опасность и тяжесть преступления, ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором, мужчина его обжаловал. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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