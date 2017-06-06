Житель Пензенской области спустя шесть лет отомстил обидчику

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06 июня 2017, 13:33Криминал
Житель Колышлейского района Пензенской области осужден на девять лет за убийство.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, 22-летний житель села Хопер утром 12 января после распития спиртного у себя дома вспомнил о конфликте, который произошел в 2011 году между ним и его односельчанином.
Молодой человек вооружился кухонным ножом, отправился на соседнюю улицу домой к обидчику и ударил его ножом в грудь.
Судом назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционный иск, но суд оставил приговор без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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