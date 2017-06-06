06 июня 2017, 13:33Криминал Житель Пензенской области спустя шесть лет отомстил обидчику Житель Колышлейского района Пензенской области осужден на девять лет за убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, 22-летний житель села Хопер утром 12 января после распития спиртного у себя дома вспомнил о конфликте, который произошел в 2011 году между ним и его односельчанином.

Молодой человек вооружился кухонным ножом, отправился на соседнюю улицу домой к обидчику и ударил его ножом в грудь.

Судом назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционный иск, но суд оставил приговор без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 67