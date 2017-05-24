Житель Пензенской области пытался убить сожительницу из-за невкусной лапши

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24 мая 2017, 14:03Криминал
Неоднократно судимый 32-летний житель Пензенской области признан виновным в причинении вреда средней тяжести здоровью шестилетнего ребенка и попытку убить свою сожительницу.
Установлено, что в августе 2015 года мужчина ударил шестилетнего ребенка сожительницы ногой в плечо. Ребенок после этого длительное время находился на лечении.
В январе 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал душить сожительницу, угрожая убить ее за плохо приготовленную лапшу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, подсудимый полностью признал свою вину.
Cудом мужчине назначено наказание: один год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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