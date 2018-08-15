Житель Пензенской области попался на краже металлолома

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу металла из частного домовладения в Каменском районе Пензенской области. Поймать злоумышленника с поличным получилось благодаря тому, что хозяин дома установил систему сигнализации.

«Нажал тревожную кнопку, и через две-пять минут подъехали сотрудники Росгвардии», - рассказал потерпевший Александр Волобуев.

«При осмотре придомовой территории был обнаружен неизвестный мужчина. Рядом с ним лежало восемь чугунных плит. На данный момент установлено, что злоумышленнику 67 лет. Он находится под административным надзором, сейчас же передан в полицию», - прокомментировал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Сергей Шашкин.

Сообщение о проникновении поступило на центральный пульт вневедомственной охраны в половине второго ночи. Этому происшествию предшествовала целая серия исчезновений стройматериалов с территории домовладения. Именно это вынудило потерпевшего обратиться за помощью в Росгвардию.