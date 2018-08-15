Житель Пензенской области попался на краже металлолома

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15 августа 2018, 19:59Криминал
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу металла из частного домовладения в Каменском районе Пензенской области. Поймать злоумышленника с поличным получилось благодаря тому, что хозяин дома установил систему сигнализации.
«Нажал тревожную кнопку, и через две-пять минут подъехали сотрудники Росгвардии», - рассказал потерпевший Александр Волобуев.
«При осмотре придомовой территории был обнаружен неизвестный мужчина. Рядом с ним лежало восемь чугунных плит. На данный момент установлено, что злоумышленнику 67 лет. Он находится под административным надзором, сейчас же передан в полицию», - прокомментировал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Сергей Шашкин.
Сообщение о проникновении поступило на центральный пульт вневедомственной охраны в половине второго ночи. Этому происшествию предшествовала целая серия исчезновений стройматериалов с территории домовладения. Именно это вынудило потерпевшего обратиться за помощью в Росгвардию.
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