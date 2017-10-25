25 октября 2017, 16:04Криминал Житель Пензенской области пнул полицейского и получил срок Жителя Колышлейского района Пензенской области признали виновным в том, что он побил полицейского.

Как установил суд, в Колышлейском районе участковый задержал нетрезвого 45-летнего мужчину и доставил его в приемное отделение больницы, чтобы тот прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«Недовольный происходящим житель Колышлейского района правой ногой, обутой в ботинок, умышленно нанес не менее двух ударов по левой ноге сотрудника правопорядка», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате суд назначил мужчине наказание – два года лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 40

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: