Житель Пензенской области пнул полицейского и получил срок

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25 октября 2017, 16:04Криминал
Жителя Колышлейского района Пензенской области признали виновным в том, что он побил полицейского.
Как установил суд, в Колышлейском районе участковый задержал нетрезвого 45-летнего мужчину и доставил его в приемное отделение больницы, чтобы тот прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
«Недовольный происходящим житель Колышлейского района правой ногой, обутой в ботинок, умышленно нанес не менее двух ударов по левой ноге сотрудника правопорядка», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В результате суд назначил мужчине наказание – два года лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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