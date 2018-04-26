Пензенского вора выдали фантики от конфет

В Пензенской области мужчина совершил преступление и уехал за пределы региона, а когда полицейские вернули его на родину, раскаялся и во всем признался, уместив свою историю в одно короткое предложение.

«Украл денежные средства, 101 тысячу рублей, и уехал в Краснодар, собирался там остаться жить», - рассказал он.

Но в планы на жизнь вмешалась полиция. По заявлению жительницы Нижнеломовского района, которую обокрал молодой человек, в 6 часов утра она обнаружила сломанную дверь в магазине. 101 тысячи рублей, оставленной для закупки новой партии товаров, в кассе не оказалось. Чтобы выйти на правильный след, полицейские опросили местных жителей, имевших в прошлом судимости, продавцов, их родственников, а также всех водителей такси, которые были в злополучную ночь поблизости.

«Один из шоферов сообщил, что около трех часов ночи он получил заказ от местной жительницы, однако по адресу вызова к нему вышел мужчина и просил отвезти в Пензу, при этом расплатился пятитысячной купюрой. Сыщики установили личность гражданки, о которой говорил таксист, и провели с ней беседу», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Женщина рассказала, что заказывала такси для своего 40-летнего брата. Он ей сказал, что решил уехать из Пензенской области. Дальнейшая работа оперативников давала все больше оснований подозревать мужчину в причастности к преступлению. Так, след его обуви совпал со следами у магазина. Его родственники заметили накануне пропажу монтировки, которой как раз и была выломана дверь. Также возле дома, где жил подозреваемый, полицейские нашли фантики от конфет из того магазина.

К моменту задержания в Краснодарском крае у беглеца при себе осталось всего лишь 20 тысяч рублей. 81 тысячу он успел потратить. Ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.