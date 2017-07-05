05 июля 2017, 17:58Криминал Житель Пензенской области обокрал и поджег соседский дом Сначала украл из дома соседки два бензотриммера для покоса травы, а затем поджег строение, чтобы скрыть следы злодеяния. В двойном преступлении сотрудники полиции подозревают 36-летнего жителя села Никифоровка Пензенского района.

«С этой целью он взял бутылку с воспламеняющейся жидкостью, облил ей тряпку, поджег ее и бросил в угол с одеждой. Возник пожар, в результате которого домовладение выгорело полностью», - сообщила начальник следственного отделения ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

По фактам кражи и умышленного уничтожения чужого имущества следственным отделением ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Криминал

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