Житель Пензенской области нанес приятелю «яблочный» ущерб

В Городищенском районе Пензенской области расследовали уголовное дело о мошенничестве. В этой истории доверием молодого человека злоупотребил его же знакомый.

«Мне всегда нравилась продукция компании Apple, а знакомый предложил приобрести iPhone подешевле, показал его на фото, меня все устроило. Я перевел ему 32 тысячи рублей, а телефона так и не дождался», - рассказал потерпевший.

Обманутый обратился в полицию. Там возбудили дело по факту мошенничества с причинением гражданину значительного ущерба.

«На данный момент материальный ущерб возмещен в полном объеме. Обвиняемый раскаялся в содеянном и обязуется впредь так не делать», - прокомментировал следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Алексей Жиганов.