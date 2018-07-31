Житель Пензенской области нанес приятелю «яблочный» ущерб

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31 июля 2018, 19:53Криминал
В Городищенском районе Пензенской области расследовали уголовное дело о мошенничестве. В этой истории доверием молодого человека злоупотребил его же знакомый.
«Мне всегда нравилась продукция компании Apple, а знакомый предложил приобрести iPhone подешевле, показал его на фото, меня все устроило. Я перевел ему 32 тысячи рублей, а телефона так и не дождался», - рассказал потерпевший.
Обманутый обратился в полицию. Там возбудили дело по факту мошенничества с причинением гражданину значительного ущерба.
«На данный момент материальный ущерб возмещен в полном объеме. Обвиняемый раскаялся в содеянном и обязуется впредь так не делать», - прокомментировал следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Алексей Жиганов.
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