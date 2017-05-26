Житель Пензенской области из ревности дважды ударил соперника ножом

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26 мая 2017, 13:36Криминал
46-летний житель села Верхний Ломов Пензенской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Обвиняемый в марте в состоянии алкогольного опьянения ночью пришел к своей бывшей сожительнице и увидел у нее другого мужчину, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Из ревности он дважды ударил проснувшегося гостя ножом в грудь и живот.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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