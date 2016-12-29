Житель Пензенской области хотел удивить жену на угнанном авто

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29 декабря 2016, 11:29Криминал
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Пензенской области за то, что он сел за руль чужого автомобиля. Острых ощущений мужчине захотелось после застолья с приятелем.
Пригласил друга выпить, а на утро лишился машины. Местом встречи старых приятелей стала станция технического обслуживания. После того, как один заснул, другому стало скучно, и он решил развлечься.
«В ходе распития спиртных напитков я, воспользовавшись тем, что в замке зажигания машины находятся ключи, дождался, пока друг уснет, сел в нее и уехал», - рассказал задержанный.
Вдоволь накатавшись, мужчина решил произвести впечатление на свою жену и поехал на угнанной машине к ней. Однако неисправность автомобиля дала о себе знать, близ Большой Елюзани легковушка заглохла.
«Сначала решил ее сам починить, разобрал панель, но не получилось. Тогда я оставил ее на дороге, а сам пошел пешком. Утром за мной приехали сотрудники полиции», - продолжил рассказ задержанный.
«По данному факту в отделении дознания УМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы», - пояснила начальник отделения дознания УМВД России по Пензенскому району Пензенской области Ольга Жаткина.
Подозреваемый был и ранее судим по аналогичной статье. Мало того, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он не имел водительских прав.
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