29 декабря 2016, 11:29Криминал Житель Пензенской области хотел удивить жену на угнанном авто До пяти лет лишения свободы грозит жителю Пензенской области за то, что он сел за руль чужого автомобиля. Острых ощущений мужчине захотелось после застолья с приятелем.

Пригласил друга выпить, а на утро лишился машины. Местом встречи старых приятелей стала станция технического обслуживания. После того, как один заснул, другому стало скучно, и он решил развлечься.

«В ходе распития спиртных напитков я, воспользовавшись тем, что в замке зажигания машины находятся ключи, дождался, пока друг уснет, сел в нее и уехал», - рассказал задержанный.

Вдоволь накатавшись, мужчина решил произвести впечатление на свою жену и поехал на угнанной машине к ней. Однако неисправность автомобиля дала о себе знать, близ Большой Елюзани легковушка заглохла.



«Сначала решил ее сам починить, разобрал панель, но не получилось. Тогда я оставил ее на дороге, а сам пошел пешком. Утром за мной приехали сотрудники полиции», - продолжил рассказ задержанный.



«По данному факту в отделении дознания УМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы», - пояснила начальник отделения дознания УМВД России по Пензенскому району Пензенской области Ольга Жаткина.

Подозреваемый был и ранее судим по аналогичной статье. Мало того, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он не имел водительских прав.

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