Житель Пензенской области до смерти избил бездомного

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23 июня 2017, 17:31Криминал
18-летнего жителя Лунинского района Пензенской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером 22 февраля молодой человек, будучи пьяным, увидел двух граждан без определенного места жительства.
Он спровоцировал с ними драку, в которой избил одного из бездомных – 34-летнего мужчину. В итоге пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
Суд назначил обвиняемому семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Не согласившись с приговором, молодой человек обжаловал его в апелляционном порядке. Однако приговор оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения, сообщает ведомство.
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