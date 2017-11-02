Житель Пензенского района убил мужчину двумя ножами и тесаком

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02 ноября 2017, 09:49Криминал
В городе Заречном возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По данным следствия, днем 20 октября 55-летний житель СНТ «Лесное» Пензенского района находился дома с двумя приятелями. Мужчины выпивали. Один из них уснул, а хозяин дома и гость продолжили общение. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина схватил со стола нож и один раз ударил гостя в грудь. Клинок ножа сломался, а его часть осталась в теле потерпевшего. Тогда хозяин дома схватил еще один нож и металлический тесак, которыми еще несколько раз ударил его по голове и шее. Мужчина скончался на месте.
В это время второй гость проснулся. Увидев происходящее, он сразу же выбежал на улицу и вызвал полицейских, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Злоумышленника задержали. Суд удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы. Расследование продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
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