Пачелмец уложил мать в кровать и забил ее поленом

Житель села Белынь Пачелмского района Пензенской области обвиняется в жестоком преступлении - убийстве собственной матери. В числе доказательств - его собственные признания. Часть из них записана во время следственного эксперимента.

Мотивом к преступлению послужило замечание 78-летней женщины своему сыну. После чего он схватил полено и несколько раз ударил им родную мать. Затем, как ни в чем не бывало, лег спать. На следующий день он не вышел на работу.

«Когда участковый прибыл по указанному адресу, мужчина был дома, труп его матери лежал на кровати. Участковый обратил внимание на следы крови на кровати, полу и стенах, а также на руках мужчины. На вопрос о причинах смерти гражданин сообщил, что ему ничего не известно», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Елена Федоськина.

Но уже в отделе полиции мужчина перестал отпираться и сознался в содеянном. Он вспомнил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в тот вечер не хотел отпускать мать на улицу.

«На следующий день мужчина не интересовался состоянием матери. Лишь утром 28 марта обнаружил, что женщина не подает признаков жизни и сообщил об этом в полицию. Судмедэксперты определили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

По решению суда, житель села Белынь взят под стражу. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальный тюремный срок по ней - 15 лет. В прошлом мужчина уже отвечал перед законом за кражи и жестокое обращение с животными.