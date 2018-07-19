19 июля 2018, 17:06Общество

Житель Пачелмы лишился автомойки за долги

Житель села Пачелма Пензенской области скрывался от судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина должен был заплатить штраф – 20 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, но не сделал этого. Дело направили судебным приставам.

После этого должник начал скрываться от пристава. Однако при проверке имущества сотрудник ведомства арестовал автомойку, которая принадлежала беглецу. Впоследствии ее продали, так что исполнительное производство закончилось фактическим исполнением, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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