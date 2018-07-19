Житель Пачелмы лишился автомойки за долги

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина должен был заплатить штраф – 20 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, но не сделал этого. Дело направили судебным приставам.

После этого должник начал скрываться от пристава. Однако при проверке имущества сотрудник ведомства арестовал автомойку, которая принадлежала беглецу. Впоследствии ее продали, так что исполнительное производство закончилось фактическим исполнением, пишет ИА «Пенза-Пресс».