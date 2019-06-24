Житель Пачелмского района получил срок за похищение денег сестры

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 марта молодой человек перевел с карты старшей сестры на свой счет 900 рублей. Через два дня он понял, что родственница ни о чем не узнала, и решил похитить еще 1600 рублей.

В этот же день сельчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Ее брат признал вину и возместил ущерб. Ему назначили полтора года лишения свободы условно.

Помимо этого, у молодого человека конфисковали телефон, с помощью которого он совершил махинации с деньгами. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».