Житель Пачелмского района получил срок за похищение денег сестры

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24 июня 2019, 15:04Криминал
18-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за похищение денег с банковской карты сестры.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 8 марта молодой человек перевел с карты старшей сестры на свой счет 900 рублей. Через два дня он понял, что родственница ни о чем не узнала, и решил похитить еще 1600 рублей.
В этот же день сельчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Ее брат признал вину и возместил ущерб. Ему назначили полтора года лишения свободы условно.
Помимо этого, у молодого человека конфисковали телефон, с помощью которого он совершил махинации с деньгами. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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