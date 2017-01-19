Житель Нижнего Ломова обогатился на поддельной водке на 16 млн руб

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19 января 2017, 13:33Криминал
37-летнему жителю города Нижнего Ломова Пензенской области вынесли приговор за продажу алкоголя с подделанными акцизными марками.
По данным областной прокуратуры, мужчина реализовал в Нижнем Ломове более 101 тысячи бутылок немаркированной водки на 16,5 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«При этом он использовал заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией, изготовленные не производством «Гознак», - пояснили в ведомстве.
В результате суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Также торговец должен заплатить штраф в размере 500000 рублей.
Осужденный подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.
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