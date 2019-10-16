Житель Никольска украл из чужого дома деньги и сигареты

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16 октября 2019, 17:37Криминал
В полицию обратился 39-летний житель города Никольска Пензенской области. Он сообщил, что ночью из его дома пропали 3 000 рублей, пачка сигарет и зажигалка.
Ночью через незапертую дверь в дом заявителя проникли и похитили деньги и сигареты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со служебной собакой, которая взяла след к одному из соседних домов.
Полицейские установили причастность к преступлению 50-летнего мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном.
«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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