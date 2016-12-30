Житель Никольска сядет на 8 лет за разборки «по понятиям»

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30 декабря 2016, 14:34Общество
44-летнего жителя города Никольска Пензенской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть одного потерпевшего, и причинении вреда здоровью средней тяжести – другому.
Установлено, что вечером 14 апреля подсудимый пришел в гости к 79-летнему жителю Никольска, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. Также в доме был его 42-летний приятель, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Мужчины принялись распивать спиртные напитки, в ходе застолья между ними возникла ссора из-за высказываний 44-летнего гостя «не по понятиям» в адрес хозяина.
«Когда мужчины вышли во двор дома, злоумышленник нанес им множественные удары руками и ногами, а также деревянной доской в область головы и тела. В результате причиненных телесных повреждений старший из мужчин скончался на месте происшествия, другому причинен вред здоровью средней тяжести», - сообщили в областном СУ СКР.
Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет заключения в колонии строгого режима.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
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