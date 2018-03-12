Житель Мокшана за мнимый долг отнял у односельчанина ноутбук

Житель поселка Мокшан Пензенской области обвиняется в открытом хищении ноутбука у односельчанина. Как рассказал потерпевший, со злоумышленником они не были знакомы, однако последний потребовал вернуть ему долг.

«Я шел из школы и встретил его, он мне сказал, чтобы я вернул ему 300 рублей, и выхватил у меня из рук ноутбук, я зашел в библиотеку, достал деньги, а когда вышел, его уже нигде не было», - рассказал потерпевший.

«Подозреваемым оказался ранее судимый житель поселка Мокшан. Имущество он сбыл на территории «Центрального рынка» Пензы, а вырученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Злоумышленнику может грозить до четырех лет лишения свободы. Похищенное имущество полицейские изъяли для проведения необходимых экспертиз. В скором времени ноутбук вернут законному владельцу.