Житель Мокшана за мнимый долг отнял у односельчанина ноутбук

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12 марта 2018, 19:56Криминал
Житель поселка Мокшан Пензенской области обвиняется в открытом хищении ноутбука у односельчанина. Как рассказал потерпевший, со злоумышленником они не были знакомы, однако последний потребовал вернуть ему долг.
«Я шел из школы и встретил его, он мне сказал, чтобы я вернул ему 300 рублей, и выхватил у меня из рук ноутбук, я зашел в библиотеку, достал деньги, а когда вышел, его уже нигде не было», - рассказал потерпевший.
«Подозреваемым оказался ранее судимый житель поселка Мокшан. Имущество он сбыл на территории «Центрального рынка» Пензы, а вырученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.
Злоумышленнику может грозить до четырех лет лишения свободы. Похищенное имущество полицейские изъяли для проведения необходимых экспертиз. В скором времени ноутбук вернут законному владельцу.
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